ETSO ve İŞKUR'dan deprem mağdurları için örnek dayanışma

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğü, kurumsal işbirliği ve örnek bir dayanışmayla; deprem bölgesinden gelip Erzurum'da ikamet eden vatandaşlardan iş arayanlarının istihdamına yönelik ortak bir çalışma başlattı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Erzurum İl Müdürlüğü, kurumsal işbirliği ve örnek bir dayanışmayla; deprem bölgesinden gelip Erzurum'da ikamet eden vatandaşlardan iş arayanlarının istihdamına yönelik ortak bir çalışma başlattı.

Çalışmanın detaylarını görüşmek üzere beraberindeki kurum yöneticileriyle birlikte ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret eden İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, depremin etkilediği illerden gelip, Erzurum'da ikamet eden 5-6 bin civarında vatandaş bulunduğunu belirterek, bunlardan 250'sinin iş bulmak için kendilerine müracaat ettiğini söyledi.

İş arayan deprem mağdurları firmalarla buluşacak

ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan İŞKUR İl Müdürü Mutlu, deprem mağdurlarının istihdamına yönelik, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve firma sahipleriyle işbirliği içinde bir çalışma yürüttüklerini kaydederek, 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 10.00'da Aziziye ilçesindeki Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde, firmalarla iş arayan deprem mağduru vatandaşlara ikili görüşme yapma imkanı sağlayacaklarını ifade etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise; depremin etkilediği illerdeki vatandaşların yaşadığı her türlü mağduriyetin giderilmesi için Türkiye'de toplumun her kesiminin ve bütün kurumların olağanüstü bir çaba gösterdiğinin altını çizerek, bu anlamda ETSO ve İŞKUR'un da Erzurum'a gelen deprem mağduru vatandaşların istihdamına yönelik bir çalışma yaptığını vurguladı.

Özakalın, "Maksimum fayda sağlamayı umut ediyoruz"

ETSO olarak depremin yaşandığı ilk günden itibaren ayni ve nakdi yardım çalışmaları başlattıklarını dile getiren Başkan Özakalın şunları söyledi; "Bugün de deprem sebebiyle şehrimize gelen misafirlerimizden, iş bulup, çalışmak isteyenlere yardımcı olmak için bir çalışmanın ilk adımlarını atıyoruz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız, Perşembe günü saat 10.00'da Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde yapacağımız ikili görüşmelerde ihtiyaç duydukları kalifiye elamanlarla buluşabilirler. Amacımız; hem işletmelerimizin ihtiyaç duydukları yetişmiş eleman sorununa çözüm bulmak hem de deprem sebebiyle işini, evini terk edip şehrimize gelen bu insanlarımıza destek olmaktır. Odamızın İŞKUR'la ortaklaşa yürüteceği bu çalışmadan maksimum faydayı sağlayacağımızı umut ediyoruz." - ERZURUM