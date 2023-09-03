ETSO'dan Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Semineri

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye Yeşilay Cemiyeti Erzurum Şubesi işbirliğiyle 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Semineri' ve stant etkinliği düzenledi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye Yeşilay Cemiyeti Erzurum Şubesi işbirliğiyle 'Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Semineri' ve stant etkinliği düzenledi.

ETSO Hizmet binası girişinde kurulan stantta, vatandaşlara ve Oda'ya gelen üyelere, Yeşilay'ın bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci ve Genel Sekreter Kürşat Karagöl'ün de katıldığı etkinlik kapsamında daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Formatörü Arif Aras tarafından Oda personeline, "Bağımlılıkla Mücadele" konulu bir eğitim semineri verildi. - ERZURUM