Erzurum'da girişimci kadınlara KOSGEB destekleri anlatıldı - Haberler

Erzurum'da girişimci kadınlara Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) destekleri anlatıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde, ETSO Meclis Salonu'nda, KOSGEB Erzurum İl Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) işbirliğinde, girişimci kadınlara yönelik KOSGEB destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan TOBB Erzurum KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, gerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci, gerekse ekonomik dalgalanmaların etkisiyle herkesin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, girişimci olmanın verdiği analitik düşünme ve öngörü kabiliyetine sahip olunmasından dolayı tüm sıkıntıların üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Kadın girişimci olmanın başlı başına mücadele gerektirdiğini aktaran Çalıkuşu; "KGK olarak tüm çabamız ve gayemiz kadın girişimcilerimizin önünü açacak politikaların geliştirilmesine katkı sunmak, sizlerin ticari hayatta ihtiyaç duyabileceğini her noktada destekleyip mentörlüğünüzü doğru şekilde yapmaktır." dedi.

Çalıkuşu, TOBB KGK'nın, 2007 yılından bugüne sürekli iş hayatında kadın istihdamını artırmak, kadın girişimciliği özendirip destek vermek için 365 oda ve borsanın yanı sıra 81 il ve 14 bölgede üst kurullarla çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, bu durumun Avrupa'daki en büyük ve en önemli kadın girişimci ağının göstergesi olduğunu vurguladı.

Girişimcilerin en büyük destekçisi ve çözüm ortağının KOSGEB olduğunu dile getiren Çalıkuşu, özellikle kadın girişimcilere yönelik destekleri ve pozitif yaklaşımlarından dolayı KOSGEB'e ve Erzurum KGK olarak yaptıkları çalışmalarda kendilerine her zaman destek veren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile oda yönetimine teşekkür etti.

KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş da kuruluş amacı doğrultusunda her zaman KOBİ'leri ve girişimcileri destekleyen KOSGEB'in, 2010 yılından itibaren girişimcilik desteklerinin Erzurum'da da etkin bir şekilde kullandırıldığını belirtti.

Destekten yararlanan işletmeler arasında kadın girişimcilerin sayısının önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Aktaş, "Bu sayının daha da artırılması için hem ETSO hem de KGK ile işbirlikleri sürecek. KOSGEB Erzurum Müdürlüğü olarak 2012-2022 yılları arasında toplam 1741 girişimciye yaklaşık 52 milyonluk destek ödemesi yapıldı, bu girişimcilerden 607'si ise kadın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından KOBİ Uzmanı Yezdan Berrak Özkara, "Girişimcilik Destekleri" konusunda kadın girişimcilere sunum yaptı.

Bilgilendirme toplantısında söz konusu destek programı ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere, "Geleneksel Girişimci Destek Programı" kapsamında 65 bin liraya kadar, "İleri Girişimci Faaliyet Konuları" tablosunda yer alan imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere "İleri Girişimci Destek Programı" kapsamında 375 bin liraya kadar üst limiti olan desteğin ayrıntıları da anlatıldı.

Toplantı, Aktaş'ın katılımcıların sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.