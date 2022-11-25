ETSO'da 2. OSB toplantısı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) yönetimine tebrik ziyaretinde bulunan Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ziyaretin ardından, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Başkan Vekili Saim Özakalın ile 2.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) yönetimine tebrik ziyaretinde bulunan Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ziyaretin ardından, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Başkan Vekili Saim Özakalın ile 2. OSB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2. OSB 1. Etap'taki yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi konusu ele alındı. Bu konuda yapılabilecek çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, 25 Kasım Cuma günü saat 10.00'da 1. Etap'taki yatırımcıların da katılımıyla yine ETSO'da bir istişare toplantısı düzenlenmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca 2. OSB'nin 1. ve 2. Etabının yer aldığı alana yapılması planlanan GES yatırımı da gündeme geldi. Konuyla ilgili bilgi veren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, GES yatırımı için Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'den destek sözü aldıklarını belirterek şunları söyledi;

"Pasinler yolu üzerindeki mevcut 2.OSB alanında (216 hektar) GES kurulması için gerekli fizibilite çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir yatırım ve zamanla 100 MWa güce ulaşabilecek bir santral kurulması için oldukça uygun olan mevcut alanımız için gerekli olan yatırım tutarını Erzurumlu iş adamları olarak bizler sağlamak istiyoruz. Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve AK Parti İl Başkanımıza da bizlere bu konuda verdikleri desteklerden dolayı müteşekkiriz. Bu yatırım, ilimizde ortaklık kültürünün gelişmesi adına da önemli bir kilometre taşı olacak. OSB alanının zemininde oluşan problemler neticesinde mevcut yerde yapılaşma durduruldu. Akabinde Aziziye (Ilıca) yolu üzerinde askeriyeye tahsisli 1.5 milyon metrekarelik alanın Organize Sanayi Bölgemize tahsisi sonrası hızlı bir şekilde altyapı çalışmalarına başladık ve devam ediyoruz. Mevcut alanda zemin probleminden etkilenen yatırımcılarımızın yeni bölgeye taşınması için gerekli olan bütçenin önemli bir kısmını aldık, kalan kısmının da alınması için gerekli işlemler son hız yürütülüyor." - ERZURUM