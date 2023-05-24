Etrafa bilinçsizce motosiklet ve scooter bağlayan vatandaşlara esnaftan esprili uyarı

Eskişehir'de çevreye bilinçsizce bağlanan motosiklet ve scooterlarla ilgili rahatsızlığı olan esnaf, dükkanının önündeki direğe esprili bir uyarı yazısı yapıştırdı.

Eskişehir'de etrafa kontrolsüzce bağlanan motosiklet ve scooterlarla ilgili vatandaşların rahatsızlığı devam ediyor. Odunpazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi'nde bulunan ve işlek olmasıyla bilinen Konak Sokak'ta dükkanı olan esnaf ise duruma esprili bir şekilde tepki gösterdi. Dükkanının kapatılmasına ve yayaların kaldırımdan geçememesinden rahatsızlık duyan işletme sahibi, tezgahının önündeki ışık direğine komik bir uyarı yazısı yapıştırdı. Direğin 3 noktasına farklı boyutlarda yapıştırılan "Lütfen, mesafe dar, bisiklet, motor, vin-vin, bin-bin bağlamayın" yazısı görenleri güldürürken, uyarının dikkate alınmayarak dükkanın önüne bağlanan motosiklet gözlerden kaçmadı. Esnaf ise bu durum karşısında empati kurulmasının önemine vurgu yaparak, "birinin özgürlüğü başka birini rahatsız ediyorsa burada bir sıkıntı vardır" dedi.

"Mizahi bir şekilde rahatsızlığımı göstermek istedim"

Konak Sokak'ta esnaflık yapan Hüsrem Sefa Gençer, insanların empati yaparak anlayabilecekleri şekilde mizahi bir uyarı yapmayı amaçladığını ifade etti. Özellikle scooterları yanlış yerlere bağlayan vatandaşlara tepki gösteren Gençer, "Mizahi bir şekilde rahatsızlığımı göstermek istedim. Empati yapabilecekleri şekilde anlaşılır bir uyarı yazdım. Bu scooterları icat eden adam güzel bir şey yapmış, ancak bizler nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Güzel bir ulaşım herkesin hakkı, özellikle gençler bu araçlara büyük ilgi gösteriyorlar. Ancak bağladıkları yerlerle ilgili sorun yaşıyoruz. Bu sokak trafiğe kapalı bir bölge olsa da, bir sürü motosiklet ve scooter geçiyor. Bu tür araçların buraya rastgele bağlanmaması gerekiyor. Scooter'ı icat eden kişi veya bu konuda sorumlu olan kişiler, bağlama noktalarını belirlemelidir. Örneğin, tramvay raylarının yanındaki mazgallara scooter bağlayamadığınız gibi, aynı sistem burada da uygulanmalıdır. Bu yazılımı geliştiren kişi, böyle hassas noktalarla ilgili ayarlamalar yapmalıdır. Halk bu durumdan şikayetçi, insanlar kaldırımdan geçmekte zorluk yaşıyorlar. Onlara saygı duyuyorum, ancak onların da bize saygı göstermelerini istiyorum. Eğer scooterları direklere bağlayacaklarsa bunu kaldırıma değil, yola doğru yapmaları gerekmektedir. Çağdaş bir yaşam, insanların empati yapmasıyla gerçekleşir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişiyi rahatsız ediyorsa, burada bir sorun vardır. Kendin için istemediğin bir şeyi başka birisi için de istememelisin" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR