Etkinlikten kazandıklarını hayvanlar için harcadılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Etkinlikten kazandıklarını hayvanlar için harcadılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Etkinlikten kazandıklarını hayvanlar için harcadılar

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) - Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Öğrenciler, düzenledikleri etkinlikten elde ettikleri gelirle sokak hayvanları için aldıkları mamaları yetkililere teslim etti.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce sokak hayvanına ev sahipliği yapan Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin son misafirleri Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Öğrenciler, okul idaresi ile birlikte hazırladıklar "Pİ günü" etkinliğinden elde ettikleri gelirle sokak köpekleri için mama alarak merkezi ziyaret etti. Merkezde gerçekleştirilen hizmetleri yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamaları da yetkililere teslim etti.

Sokak hayvanları için uygulanan tedaviler, şehir merkezinde uygulanan mama noktaları ve benzer projeler hakkında da veteriner hekimler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, köpeklerin bulunduğu alanları da gezerek hayvanlarla keyifli bir gün geçirdi. - DÜZCE

Etkinlikten kazandıklarını hayvanlar için harcadılar

Etkinlikten kazandıklarını hayvanlar için harcadılar

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sokak Hayvanları, Düzce Belediyesi, Anadolu Lisesi, Düzce, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title