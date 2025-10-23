Haberler

Etkili İletişim İş Hayatında Başarıyı Artırıyor

Etkili İletişim İş Hayatında Başarıyı Artırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte Meslek Danışmanı Gülhan Özgüngör, iletişimin iş hayatındaki önemine ve başarıya olan etkisine dikkat çekti. İletişim eksikliğinin kayıpları artırdığına vurgu yaparak, katılımcılara etkili iletişim yöntemleri sundu.

Meslek Danışmanı Gülhan Özgüngör, iş hayatındaki kusurların yüzde 75'inin ve kayıpların yüzde 80'inin iletişim eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından öğrencilerin kariyer planlama süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Sözle Etki Bırak: Etkili İletişimin Gücü" adlı etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğin konuğu olan Düzce İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Gülhan Özgüngör, iletişimin kişisel ve profesyonel yaşam üzerindeki etkilerini katılımcılarla paylaştı.

Programda iletişimin tanımına, kapsamına ve önemine değinen Özgüngör, iletişimin iki veya daha fazla kişi arasında bilgi, düşünce ve duygu alışverişinin yaşandığı bir süreç olduğunu belirtti. İnsanlar açısından iletişimin, karşılıklı olarak anlatabilme ve anlayabilme sürecine dayandığını ifade eden Özgüngör, "Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına bildirimidir. Kısaca iletişim, anlamak, anlatmak ve anlaşmaktır" sözleriyle iletişimin özünü vurguladı.

Etkinlikte ayrıca geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören İŞKUR Gençlik Programı'ndan da söz edilerek, programın bu yılki başvuru şartları hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin bu programlardan belirli sürelerle yararlanabildikleri ve sürecin tamamen İŞKUR koordinasyonunda yürütüldüğü ifade edildi.

Konuşmasında iletişimin yaşamımızdaki önemine dikkat çeken Özgüngör, insanların günlük yaşamlarının yaklaşık yüzde 70'ini iletişimle geçirdiğini, bu süreçte sözlerin etkisinin yüzde 7, ses tonunun etkisinin yüzde 38, sözsüz mesajların etkisinin ise yüzde 55 olduğunu belirtti. Sözlü iletişimin, kişiler arasında ortak bir dil aracılığıyla mesajların ses kanalı üzerinden iletildiği bir süreç olduğunu ifade eden Özgüngör, etkili iletişimin temelinde iyi bir dinleyici olmanın yer aldığını vurguladı.

Katılımcılara etkili dinlemenin unsurlarını da aktaran Özgüngör, göz teması kurmanın, ilgiyi beden diliyle göstermenin, sözel takip yaparak dinlediğini hissettirmenin ve karşıdakinin sözünü kesmeden empatiyle yaklaşmanın iletişim başarısını artırdığını dile getirdi. İş hayatında başarının yüzde 85'inin doğru iletişime dayandığını, iş hayatındaki kusurların yüzde 75'inin ve kayıpların yüzde 80'inin ise iletişim eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Etkinlikte ayrıca iletişimde dikkat edilmesi gereken etik ve sosyal davranış biçimleri üzerinde de duruldu. Katılımcılara iş hayatında başarılı bir iletişim için "ilgi göstermek, hata yapmaktan korkmamak, kendini sürekli geliştirmek, eleştirileri yapıcı biçimde iletmek ve her zaman nezaket ifadelerini kullanmak" gibi önerilerde bulunuldu. Bunun yanında, geçmiş hatalar üzerinde durmamak, kırıcı davranışlardan kaçınmak, ekip arkadaşlarının gelişimine katkı sunmak ve başarıları tebrik etmenin önemine dikkat çekildi.

Gülhan Özgüngör, iletişimde olumsuz davranışların ve kişisel saldırıların ekip ruhunu zedelediğini belirterek, sürekli eleştirme, utandırma, dışlama, kalıplaştırma ya da kişisel özelliklerle alay etme gibi davranışlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Katılımcılara "Hayatımızın yüzde 10'u başımıza gelen olaylardan, yüzde 90'ı ise bu olaylara yaklaşımımızdan oluşur" sözleriyle "10/90 kuralını" hatırlattı.

Etkinlik, zor insanlarla bile makul bir iletişim kurabilmenin temelinin dinlemek, anlamak ve geri bildirimde bulunmak olduğunun altı çizilerek sona erdi. Özgüngör, etkili iletişimde göz teması, sıcak bir tebessüm, dik duruş, uygun beden dili, kişisel alanlara saygı ve ses tonunun önemine değinerek, katılımcılara günlük ve profesyonel yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik öneriler sundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.