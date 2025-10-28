ETB Başkanı Oral'dan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102.'nci yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Oral yayınladığı mesaj da şu ifadelere yer verdi: "102 yıl önce bugün yüce Türk Milleti kendi kaderini kendi belirledi ve ne mutlu ki Cumhuriyet'in ilanı ile tarihe ismini bir kez daha altın harflerle yazdırdı.

Bu gurur ile cumhuriyetimizin 102'inci yıl dönümünde, Bu şanlı zaferin ardından kurulan Cumhuriyet; kanlarıyla, canlarıyla bu topraklara vatan mührünü vuran ecdadımızdan bize kalan en büyük mirastır. Ecdadımızın 102 yıl önce büyük bedeller ödeyerek kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesillerle her geçen gün daha da güçlenmeye, gelişmeye ve kalkınmaya devam edecektir.

Cumhuriyet; Yüce Türk Milleti'nin büyük zorluklara göğüs gererek, üstün mücadeleler vererek, azimle ve kararlıklarla kurduğu eşsiz eserdir. Bu esere sahip çıkmayı ve yaşatmayı her daim en önde gelen vazifelerimizden bildik. Şüphesiz ki Cumhuriyet'in üstün değerlerinin bilincinde olmayı ve nesiller boyu bu değerleri yaşatmayı sürdüreceğiz. Yüksek ahlaki değer ve niteliklerle donanmış olan Cumhuriyet rejimi, insanı değerli kılan, toplumsal yükselişe teşvik eden, cumhuru yönetime dahil eden, bizi biz yapan ortak değerlerin etrafında toplanmamızı ve kenetlenmemizi sağlayan yönetim şeklidir.

Bu yönetim şeklinin bize kattıkları ile Türkiye Cumhuriyeti'ni her daim yüceltmenin ve yükseltmenin arzusu ile çalışmaktayız. Bizlere ve gelecek nesillere 29 Ekim 1923'te armağan edilen Cumhuriyet'in ilan edilmesi elbette hiç kolay olmadı. Nice aydınımız, askerimiz, kadınımız, gencimiz ve çocuğumuz bu uğurda hayatlarını feda ettiler. Onlara duyduğumuz sonsuz minnetin ve ödenemeyecek hakkın bilinciyle her daim elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak bir nebze olsun minnet borcumuzu ödemeye çalışmalıyız.

Egemenliğini halktan alan herkese eşit hakları sunan Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesi anlamıyla da yüce Türk Milleti'ne gereken değeri verebilen bir rejimdir. Bu rejimi ülkemize kazandırmak için büyük mücadeleler verip bizlerin bu günlere gelmesini sağlayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesile ile Cumhuriyetimizin 102'inci yıldönümünüm de, tüm Türk milletinin, Erzurum'un ve dünyanın her yerinde bulunan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı onurla, gururla bir kez daha kutluyorum." - ERZURUM