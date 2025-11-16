Haberler

Et ve Süt Kurumu'ndan Yurt Dışında Hayvan Alımı İddialarına Cevap

Güncelleme:
Et ve Süt Kurumu, yurt dışından canlı hayvan ve karkas alımına yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Tüm faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak denetlendiği belirtildi.

Et Ve Süt Kurumu, resmi sosyal medya hesabından yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetleriyle ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, tüm faaliyetlerin her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlendiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu iddialar, 8 Kasım 2023 tarihinde de gündeme gelmiş ve Kurumumuz tarafından yayımlanan kamuoyu açıklaması ile gerçek dışı oldukları açıkça ortaya konulmuştur. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda, piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir." - ANKARA

