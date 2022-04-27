Et ve Süt Kurumu'nda görevden almalar Resmi Gazete'de - Haberler

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Et ve Süt Kurumu'nda görevden almalar Resmi Gazete'de

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Et ve Süt Kurumu'nda görevden almalar Resmi Gazete'de

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir'in görevden alınmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir'in görevden alınmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Ayrıca kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Et ve Süt Kurumu, Hüseyin Aydemir, Osman Uzun, Gazete, Yerel, Haberler

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