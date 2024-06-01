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ESTÜ Mühendislik Fakültesi Proje Fuarı ve Yarışması Derece Alan Öğrenciler Sergilendi

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin düzenlediği 17. Proje Fuarı ve Yarışmasında dereceye giren 24 öğrenci projesi, Eskişehir Sanayi Oda'sında sergilendi. ESO Başkanı ve diğer sektör temsilcileri de ziyarette yer aldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi 17. Proje Fuarı ve Yarışmasında dereceye giren 24 öğrenci projesi, Eskişehir Sanayi Oda'sında (ESO) sergilendi.

31 Mayıs 2024 Cuma günü ESTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanife Apaydın Özkan ile Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İnanç Onur ve Doç. Dr. Emir Zafer Hoşgün'ün de katılımlarıyla gerçekleşen ESO ziyaretinde; ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yusuf Melih Turan, Yönetim Kurulu Üyesi Umut Rallas'ın yanı sıra sanayi ve sektör temsilcileri yer aldı.

28 Mayıs 2024 Salı günü Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'nde düzenlenen Mühendislik Fakültesi 17. Proje Fuarı ve Yarışmasında derece elde eden Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin proje poster sunumlarını inceleyen ve projeler hakkında bilgi alan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Kesikbaş, proje sahibi öğrencileri tebrik ederek ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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