ESTÜ'de Prof. Dr. Musa Şenel'in vefatıyla ilgili taziye mesajı

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) geçmiş yıllarında dekanlık yapmış Prof. Dr. Musa Şenel'in vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımlayan Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine ise sabırlar diledi.

ESTÜ'nün emekli öğretim üyesi ve Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Musa Şenel, hayatını kaybetti. Şenel'in yakınları ve ESTÜ personelleri vefat haberini büyük üzüntüyle karşıladı. ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan da Şenel'in vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Özcan, mesajında, "Üniversitemiz emekli öğretim üyesi ve Mühendislik Fakültesi eski dekanlarından, çok değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Musa Şenel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunmaktayım. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR