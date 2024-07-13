ESTÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi Açıldı

Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024 yılı programı kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı. 12 Temmuz 2024 Cuma günü Yabancı Diller Yüksekokulu fuaye alanında düzenlenen açılış törenine Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Onur Kaya, Prof. Dr. Yunus Özdemir, akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Prof. Dr. Özcan tarafından açılışı gerçekleştirilen ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına derlenen fotoğrafların yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak. - ESKİŞEHİR