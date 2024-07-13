Üye Girişi
Haberler

ESTÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi açılışı yapıldı. Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan'ın katıldığı törende, sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024 yılı programı kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı. 12 Temmuz 2024 Cuma günü Yabancı Diller Yüksekokulu fuaye alanında düzenlenen açılış törenine Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Onur Kaya, Prof. Dr. Yunus Özdemir, akademik ve idari personel katıldı.

Rektör Prof. Dr. Özcan tarafından açılışı gerçekleştirilen ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına derlenen fotoğrafların yer aldığı sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Demokrasi 15 Temmuz Rektör Kültür Eğitim Yerel Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

 İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapıldığı an! Her şey saniyeler içinde olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title