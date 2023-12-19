ESTÜ Basketbol Takımı Filistin'e Destek Pankartı Açtı
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) basketbol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Arası Basketbol Bölgesel Ligi müsabakasında İsrail'in yaptıklarına tepki göstererek Filistin'e destek pankartı açtı. Sporcuların duyarlılığı büyük destek gördü.
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) basketbol takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Arası Basketbol Bölgesel Ligi müsabakasında Filistin'e destek pankartı açtı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Arası Basketbol Bölgesel Ligi'nin Kütahya'da düzenlenen müsabakalarında İsrail'in yaptıklarına tepki gösterdi. İşlenen insanlık suçunun karşısında duran sporcular, maçlara 'ESTÜ Gazze'nin Yanında' yazılı bir pankartla çıktı. ESTÜ Basketbol Takımı'nın duyarlılığı seyircilerden büyük destek gördü. - ESKİŞEHİR