ESTRAM, Anadolu Üniversitesi sınavları nedeniyle tramvay seferlerinde değişikliğe gitti

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM), 09-10 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları sebebiyle tramvay sefer sıklığında değişikliğe gitti.

Konuyla ilgili ESTRAM A.Ş. yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede şu görüşlere yer verildi: "9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2023-2024 Öğretim Yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları sebebiyle tramvay sefer sıklıklarında değişikliğe gidilmiştir. Buna göre Hat1/Otogar-SSK, Hat3/OGÜ-SSK, Hat4/Otogar-OGÜ ve Hat10/Şehir Hastanesi-Kumlubel hatlarında sınavın ilk günü olan 9 Aralık Cumartesi günü hafta içi sefer sıklığı uygulanacaktır. Sınavın 2. günü olan 10 Aralık Pazar günü ise Cumartesi sefer sıklığına göre seferler gerçekleştirilecektir. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz."