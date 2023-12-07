ESTRAM, Anadolu Üniversitesi sınavları nedeniyle tramvay seferlerinde değişikliğe gitti
Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları sebebiyle tramvay sefer sıklığında değişikliğe gitti. Sınavın ilk günü hafta içi sefer sıklığı uygulanacak, ikinci gün ise Cumartesi sefer sıklığına göre seferler gerçekleştirilecek.
Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM), 09-10 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları sebebiyle tramvay sefer sıklığında değişikliğe gitti.
Konuyla ilgili ESTRAM A.Ş. yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede şu görüşlere yer verildi: "9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2023-2024 Öğretim Yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları sebebiyle tramvay sefer sıklıklarında değişikliğe gidilmiştir. Buna göre Hat1/Otogar-SSK, Hat3/OGÜ-SSK, Hat4/Otogar-OGÜ ve Hat10/Şehir Hastanesi-Kumlubel hatlarında sınavın ilk günü olan 9 Aralık Cumartesi günü hafta içi sefer sıklığı uygulanacaktır. Sınavın 2. günü olan 10 Aralık Pazar günü ise Cumartesi sefer sıklığına göre seferler gerçekleştirilecektir. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz."