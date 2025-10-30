Haberler

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, 31 Ekim'de Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Görüşmelerde Türkiye'nin AB adaylık süreci ve Avrupa güvenlik mimarisi gibi önemli konuların yanı sıra Türkiye-Estonya askeri ilişkileri üzerinde durulması bekleniyor.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ankara'ya gerçekleştireceği ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Bakan Fidan, Eston mevkidaşı Tsahkna ile temaslarında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna 31 Ekim tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tsahkna'nın Ankara'daki temaslarında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylık süreci ve Avrupa güvenlik mimarisi gibi konuların yanı sıra küresel ve bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.

Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Eston mevkidaşı Tsahkna ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ve Estonya arasında askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanında güçlenmekte olan iş birliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki stratejik rolüne dikkat çekmesinin yanı sıra, yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının etkinleştirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun hayata geçirilmesi başta olmak üzere, Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki öncelikli konuları ele alması ve Estonya'nın, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine uzun yıllardır verdiği desteğin takdirle karşılandığını belirtmesi bekleniyor.

Ayrıca, Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel sona erdirilmesi ve adil ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini vurgulaması, Gazze'de varılan ateşkesin sürdürülmesinin ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının, bölgedeki kırılgan insani durumun iyileşmesi bakımından hayati önem taşıdığını vurgulaması, Gazze'nin yeniden imarına yönelik uluslararası çabaların hız kazanmasının önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasının, 10 Mart Mutabakatı'nın ivedilikle hayata geçirilmesinin, Suriye Hükümeti'nin terörle mücadele çabalarının merkezinde yer alması gerektiğinin ve Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların bir an evvel kaldırılmasının elzem olduğunun altını çizmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
