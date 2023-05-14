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Esra Özbek Balcı oyunu kullandı

Esra Özbek Balcı oyunu kullandı

Yerel Haberler

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Esra Özbek Balcı, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Emine Arıoğul İlkokulu'nda kullandı.

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Esra Özbek Balcı, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Emine Arıoğul İlkokulu'nda kullandı.

Balcı oy verme işlemini, saat 13.00'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Emine Arıoğul İlkokulu'nda 1312 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Esra Özbek Balcı, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Kütahya Balcı Yerel Haberler

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