Esra Özbek Balcı: 'Kütahya Yüzyılını kuvvetli bağlar ve kentsel dönüşümle inşa edeceğiz'

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Esra Özbek Balcı, Kütahya Yüzyılını kuvvetli bağlar ve kentsel dönüşümle inşa edeceklerini ifade etti.

Türkiye Yüzyılının aile kurumunun ve taşıdığı değerlerin muhafaza altına alındığı, aile bireylerinin güçlendirildiği ve desteklendiği bir yüzyıl olacağını söyleyen Esra Özbek Balcı," Aile yapısının bozuk olduğu bir toplumun üzerine sağlıklı hiçbir yapı inşa edilemez. Tarih boyunca devirler, kültürler, medeniyetler ve coğrafyalar boyunca hüküm sürerek her dönem varlığını koruyan temel kurumlardan biri olan ailenin milletimizin temel taşı olma özelliğinin bilincindeyiz. Toplumun en önemli sosyal kurumu olan ailenin, maddi ve manevi olarak dayanışma, hayatın güçlükleriyle birlikte baş etme gibi temel işlevlerinin korunması ve geliştirilmesi, değerlerimizin aile kurumu üzerinde yükselmesi temel yaklaşımlarımız arasındadır" dedi.

"Aile kurumunu toplumsal hayatın başköşesine oturtuyoruz"

Yeni kuşaklara değer aktarımının ve toplumun bir üyesi haline gelme sürecinin başlangıcı olan aile kurumunu toplumsal hayatın başköşesine oturttuklarını belirten Esra Balcı," Aileyi insanımıza güçlü bir kimlik bilinci vererek dayanışmayı ve ortak gelecek anlayışını güçlendiren ana unsurlardan biri olarak görüyoruz. Bu yaklaşımla, aileyi milli ve manevi var oluşumuzun, birlikte geleceği inşa etme idealimizin en temel kurumu olarak kabul etmekteyiz. İnsanlarımızın en temel ihtiyaçlarının cevabını bulabildiği güçlü aile yapımızı korumayı ve aile değerlerimizin varlığını sürdürmesini sağlayacak uygulamaları hayata geçirmeye devam edecek aile yapımıza uzanan karanlık ellere fırsat vermemek adına her türlü mücadeleyi vereceğiz. Ayrıca, şehrin ekolojik dengesini göz ardı eden yapı stokları, inşaat kalitesi düşük yapılar ve çarpık imar düzeni, insan haklarının temeli olarak kabul edilen 'insan onuru' ile bağdaşan bir yaşam imkanı sunmamaktadır. 2019 yılında hazırladığımız Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın önemi yaşadığımız büyük deprem felaketiyle birlikte daha anlaşılır hale gelmiştir. Kütahya'mızda, deprem riskinin olduğu bir alanda bulunduğu için, kentsel dönüşümün şehrimiz için elzem bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

"14 bin konutun inşaatını tamamlayarak sahipleriyle buluşturduk"

Balcı," Bu güne kadar bu alanda attığımız adımlarla Kütahya'mızda 14 Bin konutun inşaatını tamamlayarak sahipleriyle buluşturduk. Bundan sonraki süreçte de kentsel dönüşümün acil ihtiyaç olduğu mahallelerimiz için çok hızlı kolları sıvayacak, sonuçlar alınması için işin sahibi olarak gayret ve mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı "Değerlerin ve Dönüşümün Yüzyılı Olacak", Bizlerde Kütahya Yüzyılını kuvvetli bağlar ve kentsel dönüşümle inşa edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA