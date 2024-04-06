ESOGÜ Yönetimi Filistinli Öğrencilerle İftar Programında Buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yönetimi, düzenlenen iftar programında Filistinli öğrencilerle buluştu.

ESOGÜ'de öğretim gören Filistinli öğrenciler ve aileleri için verilen iftar yemeğine Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak'ın yanı sıra üniversite yönetimi katılım gösterdi. İftar sonrasında öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Kamil Çolak, öğrencilerle eğitim süreçleri, ihtiyaçları ve Gazze'de yaşananlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR