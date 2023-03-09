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ESOGÜ Yönetimi depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı

Yerel Haberler

ESOGÜ Yönetimi depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Yönetimi, depremzedelerin misafir edildiği ESOGÜ Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli'ne ziyaret ederek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Yönetimi, depremzedelerin misafir edildiği ESOGÜ Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli'ne ziyaret ederek, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı ve ESOGÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM) Müdürü Doç. Dr. Canan Akay yer aldı. Otelde kalan kadın depremzede vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelinerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlanırken, ihtiyaçları hakkında bilgi alındı.

Ziyaretin kendilerini duygulandırdığını belirten kadın misafirler ise ilgileri için Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ve tüm yöneticilere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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