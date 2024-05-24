ESOGÜ Personelleri ESKART Kullanmaya Başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile ESTRAM Genel Müdürlüğü arasında imzalan protokol sonucunda ESOGÜ öğrencilerinin ardından şimdi de personelleri, kurum içi kimlik kartlarını ESKART olarak kullanmaya başladı.

Protokolün başlatılan ikinci aşamasında ESOGÜ personelleri de personel kimlik kartlarını ESKART olarak toplu taşıma araçlarında kullanabilecek. Personel ve öğrenci kartlarının toplu taşımada kullanılabilmesi fonksiyonun sağlanması, ESOGÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Akıllı Kart Birimi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılım ofisi ile ESTRAM Genel Müdürlüğü Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren çalışmalarının neticesinde gerçekleşti. Eskişehir'in yanı sıra bazı şehirlerde öğrenciler için benzer uygulamalar hayata geçirilmiş olsa da, personel kartlarına yönelik olan bu uygulama ülke genelinde öncü olacak. - ESKİŞEHİR