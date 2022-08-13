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ESOB, vatandaşa aşure ikramı yaptı

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ESOB, vatandaşa aşure ikramı yaptı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı Muharrem Ayı dolayısıyla aşure ikramı yaptı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı Muharrem Ayı dolayısıyla aşure ikramı yaptı.

Cacabey Meydanında yapılan aşure ikramına Vali Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile birlikte vatandaş katıldı. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk yaptığı açıklamada; "Paylaşmayı, dayanışmayı, kardeşliği simgeleyen Aşure Günü dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımız ile halkımıza aşure ikramında bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik çağrımıza ortak olan misafirlerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza afiyet olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Cacabey meydanında yapılan ikramda yaklaşık 3 bin 500 kişiye aşure dağıtımı yapıldı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muharrem Ayı Kırşehir Yerel Haberler

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