ESOB Başkanı Fırat: Her seçim bir demokrasi şölenidir

FIRAT, MALATYA (İHA) - Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, 15 Mayıs'ta yapılacak olan Birlik Başkanlığı seçimi için kendisine destek veren oda başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve esnafa teşekkür etti. Başkan Fırat, "Her seçim bir demokrasi şölenidir. İnşallah odalarımızın katkılarıyla birlik ve beraberlik içinde esnafımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Erzurum'un en büyük sivil toplum kuruluşu olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde seçim için geri sayım başladı. 15 Mayıs'ta kurulacak sandık öncesinde geçtiğimiz hafta ortak bir açıklama yapan 25 oda başkanı, mevcut Başkan Rasim Fırat'ın yanında oldukları mesajını vermişti. Oda başkanları ile yönetim kurullarının gösterdiği teveccüh ve desteğe teşekkür eden Başkan Rasim Fırat, tesis edilen bu birlik ve beraberliğin devamı için çalışacaklarını dile getirdi.

"Esnafımız demokrasi dersi verdi"

Oda seçimleri sırasında Erzurum esnafının demokrasi dersi verdiğini vurgulayan Başkan Fırat, "Kent esnafı bir kez daha kendine yakışanı yaptı ve kimse kimseyi kırmadan, incitmeden seçim sürecini tamamladı. Aynı şekilde 15 Mayıs'ta da birliğimizin genel kurulu ile seçim takvimi tamamlanmış olacağız. Unutulmamalı ki, her seçim bir demokrasi şölenidir. Ahilik kültüründen gelen oda başkanlarımız, yönetim kurulu üyeleri ve tüm esnaf kardeşlerimizin yapılacak seçimde de demokrasinin gereğini yerine getireceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Görev süresi içinde esnafın tüm sorunlarını siyaset sahnesine taşıdıklarını ve takipçisi olduklarını kaydeden Başkan Fırat, şunları söyledi.

"Bizler esnaf teşkilatı olarak Ahiliğin temsilcileriyiz. Bu bilinçle hareketle sağduyulu bir şekilde sorunlarımızı gündeme getirdik. Ülkemiz menfaatlerini gözeterek, bağırmadan, çağırmadan problemlerimizi siyasilerimize, Meclisimize taşıdık. Kimi sorunumuz çözüldü, kimi masada kaldı ama biz takibimizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Tüm sorunlarımızı ancak ve ancak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çözebiliriz. Bu noktada şimdiye kadar omuz omuza hareket ettiğimiz oda başkanlarımız ile Türk ekonomisinin bel kemiği olan esnaf ve sanatkarlarımız için aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha desteklerini esirgemeyen oda başkanlarımıza, tüm esnaf ve sanatkarımıza canı gönülden teşekkür ediyor, İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel