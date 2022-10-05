ESO meslek komiteleri ve meclis üye seçimleri yapıldı

Eskişehir Sanayi Odası "Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri" seçimleri gerçekleştirirken, 4 yıl görev alacak meclis ve komite üyeleri belirlendi.

Eskişehir Sanayi Odası Üyeleri dün saat 09: 00'da başlayan seçimlerde saat 17: 00'ye kadar oy kullandı. Oda hizmet binasında yapılan ve 16 sandığın kurulduğu seçimlerde 16 meslek komitesini temsilen 82 komite üyesi ile 33 meclis üyesinin seçimi yapıldı. Katılımın yoğun olduğu seçimlerde, kesin olmayan seçim sonucuna göre tek aday olarak tek listeyle seçime giren Celalettin Kesikbaş güven tazeledi.

"Çok onurlu ve güzel bir gün geçirdik"

Seçim sonrası konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Çok onurlu ve güzel bir gün geçirdik. Hayatımın en güzel günlerinden bir tanesi oldu. Çünkü birbirimizden hiçbir farkımızın olmadığını bugün çok daha iyi gördüm. Bugün burada herkes bir aile gibiydi. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Önemli olan bundan sonrasını yani sürdürülebilirliğini sağlamak. Bugün başka bir şey daha gördüm; herkes birbirini de özlemiş. Oy kullanmak için gelen birçok sanayicimiz ile sohbet etme fırsatımız oldu. Bundan sonraki çalışma hayatımızda hepimize başarılar diliyorum. Bu örneği inşallah Eskişehir alır ve bütün STK'larda her yerde kullanır. Bence Eskişehir ve Türkiye için son derece gurur verici, güzel bir gündü. Çok teşekkür ediyorum. Bunu devam ettirelim. Bu meclis bundan sonraki başkanları da çıkaracak. Herkesin birbirine bağlı, sevgi ve saygı içerisinde çok daha başarılı olunacağına ben kanaat getiriyorum, inanıyorum. Bizim de tek görevimiz yol gösterici olmak, tecrübelerimizi paylaşmaktır" dedi.

"Üretmeye devam edeceğiz"

Seçim sonrası konuşan EOSB Başkanı Nadir Küpeli ise dostane bir ortamda seçim döneminin geçirildiğini ifade ederek, "Öncelikli olarak Celalettin Kesikbaş ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok dostane bir ortamda, hasret olduğumuz bir seçim dönemi yaşadık. Neticede bundan sonra bu gruplarda sizden bizden demeden, Eskişehir sanayisi için üretmeye, katma değer oluşturmaya devam edeceğiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Barış havasında bir seçim geçirdik ve bu çok önemliydi. Ülkemizin ve şehrimizin özellikle muhtaç olduğu görüntü buydu. Bütün emeği geçen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR