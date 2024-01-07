ESO, 'İklim Değişikliğine Uyum için Temiz Üretim' Projesiyle Hibe Aldı

Eskişehir Sanayi Odası'ndan (ESO) yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen 'İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı' çerçevesinde ESO'nun sunmuş olduğu 'İklim Değişikliğine Uyum için Temiz Üretim' başlıklı projenin hibe almaya hak kazandığı bildirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen 'İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı' çerçevesinde ESO'nun sunduğu 'İklim Değişikliğine Uyum için Temiz Üretim' başlıklı projenin hibe almaya hak kazandığı, ESO tarafından yapılan açıklamayla bildirildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Türkiye'de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi, toplulukların, endüstriyel yapıların ve şehirlerin dayanıklılığının artırılması, doğal kaynakların ve ekosistemlerin korunması ve ekonomik sektörlerin uyum kapasitesinin tesis edilmesi amacıyla uygulanan bu önemli programda ESO olarak yer almak bizler için gurur vesilesi olmuştur. Özellikle Yeşil Mutabakat konusuna Oda olarak büyük önem veriyoruz. Bu konunun ihracatçı firmalarımız için bir fırsata dönüşebileceğinin farkındayız. Temiz üretim ve yeşil dönüşüm alanlarında üyelerimiz için ciddi imkanlar oluşturacak olan bu Avrupa Birliği projesi, Eskişehir sanayisinin rekabet gücüne güç katacaktır" dedi.

"Sanayimizi yeşil dönüşüme hazırlıyoruz"

Avrupa Yeşil Mutabakatı süreciyle birlikte Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Emisyon Ticaret Sistemi gibi kavramların üretim ve ticaretin bir parçası haline geldiğini belirten Kesikbaş, "Bu süreç hepimizin tahmin ettiğinden çok daha hızlı ilerliyor ve kapsam içine alınan ürünler gün geçtikçe artıyor. Firmalarımızı vakit kaybetmeden Yeşil Mutabakat sürecine hazırlamak bizin en önem verdiğimiz konuların başında. Bu düşüncede Avrupa Birliği desteği ile uygulayacağımız projenin amacı da imalat sanayinde yenilikçi, verimli uygulamaların ve teknolojilerin hayata geçirilmesiyle iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlendirilmesi ve böylelikle bölgemizde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması. Bu hedef doğrultusunda projemiz dahilinde birçok farkındalık toplantısı, seminerler, eğitimler, danışmanlık programları, bilgi transferi gibi faaliyetler tanımladık" değerlendirmesinde bulundu.

"Odamız lider, Barselona Ticaret Odası ortağımız olacak"

Eskişehir Sanayi Odası olarak hazırlanan projeye Barselona Ticaret Odası'nın da ortak olarak katılacağını ifade eden ESO Başkanı Kesikbaş, "Oda olarak yeşil dönüşüm konusunda ciddi bir vizyon ortaya koyduk. Böyle bir projede en verimli çalışabileceğimiz ve bilgi transferi sağlayabileceğimiz ortağımızı da Barselona olarak belirledik. Bütçesi 110 bin avro olan ve 18 ay boyunca uygulanacak projemizin sonunda iklim değişikliğine uyumlu, daha temiz bir üretim kapasitesi ve Yeşil Mutabakat'a hazır bir Eskişehir sanayisi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR