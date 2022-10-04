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ESO'da seçim heyecanı başladı

Yerel Haberler

ESO'da seçim heyecanı başladı

Eskişehir Sanayi Odası'nda Meslek Komitesi ve Meclis Üye seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

Eskişehir Sanayi Odası'nda Meslek Komitesi ve Meclis Üye seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

Eskişehir Sanayi Odası 27'nci Dönem Seçimleri için oy verme işlemleri sabah erken saatlerden itibaren başladı. Mevcut başkan Celalettin Kesikbaş, tek aday olarak seçimlerde yer aldı. Yoğun katılımla başlayan seçimler, kurulan farklı sandıklarda devam ederken, oy verme işlemi ise akşam 17.00 itibariyle son bulacak. Seçim hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Celalettin Kesikbaş, "Bugün Eskişehir Sanayi Odası 27'nci Dönem Seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu birlik beraberliğimizi Eskişehir'e daha faydalı olabilmek, sinerji oluşturmak ve daha güzel işlere adım atabilmek için önemli bir gün olarak görüyorum. Eskişehir için de bundan sonrası için dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Bütün kurumlarda da bu birlik beraberliği görmek istiyoruz. Biz ESO olarak Eskişehir ve Türkiye için çalışmaya adayız. İnşallah bugün itibariyle de önümüzdeki dönem, bunu en iyi şekilde ifade edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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