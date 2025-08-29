ESO Başkanı Kesikbaş '30 Ağustos, milletimizin inanç, azim ve kararlılıkla yazdığı şanlı bir destandır'

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kesikbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos, milletimizin inanç, azim ve kararlılıkla yazdığı şanlı bir destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, yalnızca askeri bir başarı değil; aynı zamanda bağımsızlığımızın temeli, Cumhuriyetimizin de en güçlü dayanağıdır. Bu zaferle milletimiz, özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, geleceğini kendi elleriyle inşa edeceğini kanıtlamıştır. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın emanet ettiği bu kutsal mirası korumak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Sanayiciler olarak bizler de üretim gücümüz, yenilikçi vizyonumuz ve sorumluluk bilincimizle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum." - ESKİŞEHİR