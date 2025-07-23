ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meslek Grubu Üyeleriyle Buluştu

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Meslek Grubu Üyeleriyle Buluştu
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Çevre ve Geri Dönüşüm ile Döküm Sanayi meslek grubu üyeleriyle bir araya gelerek sektörel sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, meslek grubu üyeleriyle bir araya geldi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2. Meslek Grubu (Çevre ve Geri Dönüşüm) ve 11. Meslek Grubu (Döküm Sanayi) üyeleriyle buluştu. Sektörel sorunlar, çözüm önerileri ve iş birliği imkanları samimi bir ortamda ele alındı. Başkan Kesikbaş'a, Başkan Yardımcısı Fatih Düş ve Yönetim Kurulu Üyesi Öcal Murat Sürel eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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