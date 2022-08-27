Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esnafların malzemelerini ortaklaşa temin ettiği aşure vatandaşlara ikram edildi

Yerel Haberler

Esnafların malzemelerini ortaklaşa temin ettiği aşure vatandaşlara ikram edildiKÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup esnaf, halka aşure dağıttı.

Esnafların malzemelerini ortaklaşa temin ettiği aşure vatandaşlara ikram edildi

KÜTAHYA Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup esnaf, halka aşure dağıttı. Tavşanlı İlçesi Domaniç Caddesi esnaflarının malzemelerini ortaklaşa temin ettikleri aşureden vatandaşlara ikram edildi.

Domaniç Caddesi'nde işyerleri geleneksel haline getirdiği aşure ikramı ilgi gördü. Esnaflar, caddeye koydukları kazandan kepçelerle vatandaşlara aşure dağıttı. Esnaflardan Ahmet Akın, her yıl muharrem ayında aşure dağıttıklarını belirterek, "Durak Mahallesi Domaniç Caddesi esnafı olarak dayanışma içinde olduğumuzu gösterirken, vatandaşlarımıza da aşure ikram ederek yıllardır devam eden geleneğimizi sürdürüyoruz. Aşure tatlısı, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yansıttığı gibi, birlikteliğimizi de pekiştiriyor " dedi.

Esnaflar, hazırladıkları aşureden yoldan geçen araçlardaki vatandaşlara da ikram etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - Yerel

Tavşanlı Domaniç Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title