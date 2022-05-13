Esnaflar, korsan çalışanlardan şikayetçi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Ağaç işleri Odası üyelerine artan malzeme fiyatlarına yönelik alınacak önlemler ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bandırma Ağaç işleri Odası Başkanı Sami İzci, Sanayi Düğün Salonunda Oda üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının gündem maddesini korsan esnaf ve artan malzeme fiyatları oluşturdu. İzci, konuşmasında her meslek dalında olduğu gibi kendi meslek dallarında da korsanla mücadelenin şart olduğunu söyledi. İzci " Ev sahiplerince bu aksaklıkların giderilmesi istendiğinde karşılarında bir muhatap bulamamaktalar ve kendi imkanlarıyla odamız kayıtlı üyelerinden tamiri istenmektedir. Hiçbir vergi ödemeksizin kayıtsız çalışan kişilerce yapılan mobilya ve kapı işlerinin doğal olarak ücretlendirmesi de daha düşük olduğundan müteahhitlerce tercih edilen bu kişiler büyük kazançlar sağlamalarına rağmen yeterli bilgi ve el becerisine sahip olmadıkları için tamamlanan işlerde sürekli hasarlar oluşmaktadır. Bu durum en çok üyelerimizi ve tüketicileri mağdur etmektedir. Konun hassasiyeti göz önüne alınarak yerel yönetimlerce iskan alımlarında müteahhit firmadan binanın ağaç aksamı için malzeme faturasının değil yapılan işin mahiyetini gösteren marangoza ait işçilik faturasının istenmesi hususunda 2019 yılında Bandırma belediye başkanlığı ve sanayi ticaret bakanlığı esnaf ve sanatkar genel müdürlüğüne gerekli düzenlemelerin yapılarak üyelerimiz mağduriyetlerinin önlenmesi yönünde bir yazı yazılmış fakat her iki kurumdan da olumsuz cevap alınmıştır. Konu hakkında hala girişimlerimiz devam etmekte Federasyon seçimlerinden sonra tüm Türkiye genelinde Ağaç İşleri Odalarıyla istişare edilerek konuyu tek gündeme getireceğimizi buradan beyan etmek isterim" ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel