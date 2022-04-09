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Esnaflar iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Esnaflar iftarda bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ahi sofrası kurdu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ahi sofrası kurdu. İftar programına Düzce'de ki esnaflar yoğun katılım gösterdi.

Korona virüs salgını sonrasında Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ahi sofrası kurdu. Uzun bir aradan sonra ilk defa kurulan sofraya, geniş katılım oldu. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, iftar programı sonrasında yaptığı açıklamada, " Korona virüs salgınının ardından ilk iftarımızı yapıyoruz. Salgın sırasında sokağa çıkamadık. Esnaflarımız dükkanlarını kapattı. Pandemi kurulu toplantısına sürekli katılarak mavi olmak için yoğun çaba sarf ettik. Diğer şehirlerde yapılan uygulamaları Düzce'de de yapılması için canla başla çalıştık. Aradan geçen zaman sonrasında salgının seyrinde düzelme oldu ve dükkanlarımızı açtık. İnşallah toparlanma süreçlerimize başladık. Bugün kurduğumuz ahi sofrası ile de uzun bir aranın ardından ilk defa bir araya geldik. Allah herkesin orucunu kabul etsin" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Esnaflar iftarda bir araya geldi

Esnaflar iftarda bir araya geldi

Esnaflar iftarda bir araya geldi

Esnaflar iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, Koronavirüs, İftar, Düzce, Yerel, Haberler

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