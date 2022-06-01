Esnafı ziyaret ederek müjdeli haberi verdi - Haberler

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Ertuğrulgazi Mahallesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaretinde, altyapı çalışmalarında asfaltlama aşamasının başlayacağı müjdesini verdi.

Bilecik'in yarım asırlık sorununa köklü çözümü beraberinde getiren altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, çalışmanın tamamlandığı alanlarda da asfaltlama çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, yaptığı incelemede hem çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı hem de vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

"Önümüzdeki hafta asfaltlama çalışmalarını başlatarak, vatandaşlarımızı toz ve çamurdan kurtaracağız"

Ziyaretinde esnafın talep ve görüşlerini alan Başkan V. Subaşı'ya esnaf ve vatandaş teşekkür ederken, yapılan çalışmanın çok daha önceki yıllardan başlaması gerektiğini söyledi. Vatandaş esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan V. Subaşı, "Altyapı çalışmalarımız şu ana kadar belirlenen takvim doğrultusunda sorunsuz şekilde devam ediyor. Asfaltlama için ihale aşamasını beklememiz gerekiyordu. Yasal süresi içinde tüm işlemleri yaptık ve ihalemiz gerçekleştirildi. Çalışmayı yaptığımız alanların da fiziki olarak beklemesi ve alanın oturması gerekiyordu. Yeni mazgal ve kanalların çalışmalarını da yapıyoruz. Önümüzdeki hafta asfaltlama çalışmalarını başlatarak, vatandaşlarımızı toz ve çamurdan kurtaracağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel