İstanbul'da esnaf ziyareti yapan Meral Akşener'e engelli vatandaştan HDP tepkisi Yerel Haberler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Bahçelievler'de esnaf ziyareti sırasında engelli kız ve annesinin tepkisi ile karşılaştı. Anne Gülseren Duran, "Bunlar HDP ile bir olan insanlar oy vermiyoruz" diyerek İYİ Partililere tepki gösterdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçelievler'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu sırada Gülseren Duran ve tekerlekli sandalyedeki engelli kızı Gül Duran, Akşener'e tepki gösterdi. Anne kız korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı. "BUNLAR HDP İLE BİR OLAN İNSANLAR" Anne Gülseren Duran "Bunlar HDP ile bir olan insanlar oy vermiyoruz. HDP 6'lı masa PKK destekçileri bunlara oy vermiyoruz. Liderimiz Erdoğan, başkası yok" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Meral Akşener İYİ Parti Yerel Haberler

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