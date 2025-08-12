Esnaf Teşkilatının Duayeni Hulisi Akşit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Esnaf Teşkilatının Duayeni Hulisi Akşit Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin uzun dönem başkanı ve Türkiye Kahveciler Federasyonu'nun eski başkanı Hulisi Akşit, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Vefatı esnaf camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Aydın'da esnaf teşkilatının duayen isimlerinden, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AYESOB) uzun dönem başkanlığını yapan ve Türkiye Kahveciler Federasyonu'nun eski başkanlığını da yürüten Hulisi Akşit düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evinde ölü olarak bulunan 2 çocuk babası 78 yaşındaki Hulisi Akşit'in vefatı ailesi, yakınları ve esnaf camiasında derin üzüntüye yol açtı. Akşit için ilk tören, Akşit'in 1996-2013 yılları arasında başkanlık yaptığı AYESOB hizmet binasında gerçekleştirildi. Akşit'in naaşı yıllarca hizmet ettiği kuruma son kez getirilirken, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Akşit'in esnaf teşkilatına yaptığı katkıları anlatarak merhum başkana vefa gösterdi. Künkcü, "Bugün hepimiz kederliyiz, hepimiz üzüntülüyüz. Kimisi babasını, kimisi kardeşini, kimisi başkanını ama hepimiz biliriz ki Hulusi Akşit, iyi bir adamdı. AYESOB binası onun eseri. Aydın'a Kahveciler Federasyonu, TESK yönetimini kazandırdı. Rabbim nurlar içinde yatırsın" dedi.

AYESOB'taki törenin ardından Akşit'in cenazesi Bey Cami'ne götürüldü. Cenaze namazına çok sayıda siyasi, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşit'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar

6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

Genç sevgililerin sır ölümü! Evde korkunç halde bulundular
İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını! Alevler hızla ilerliyor

Bu sefer o şehirde yangın! Alevler hızla yerleşim yerlerine yaklaşıyor
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul için uyarı üstüne uyarı! 3 ilçede alarm verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.