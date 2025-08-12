Esnaf Teşkilatının Duayeni Hulisi Akşit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'da esnaf teşkilatının duayen isimlerinden, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AYESOB) uzun dönem başkanlığını yapan ve Türkiye Kahveciler Federasyonu'nun eski başkanlığını da yürüten Hulisi Akşit düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evinde ölü olarak bulunan 2 çocuk babası 78 yaşındaki Hulisi Akşit'in vefatı ailesi, yakınları ve esnaf camiasında derin üzüntüye yol açtı. Akşit için ilk tören, Akşit'in 1996-2013 yılları arasında başkanlık yaptığı AYESOB hizmet binasında gerçekleştirildi. Akşit'in naaşı yıllarca hizmet ettiği kuruma son kez getirilirken, AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Akşit'in esnaf teşkilatına yaptığı katkıları anlatarak merhum başkana vefa gösterdi. Künkcü, "Bugün hepimiz kederliyiz, hepimiz üzüntülüyüz. Kimisi babasını, kimisi kardeşini, kimisi başkanını ama hepimiz biliriz ki Hulusi Akşit, iyi bir adamdı. AYESOB binası onun eseri. Aydın'a Kahveciler Federasyonu, TESK yönetimini kazandırdı. Rabbim nurlar içinde yatırsın" dedi.

AYESOB'taki törenin ardından Akşit'in cenazesi Bey Cami'ne götürüldü. Cenaze namazına çok sayıda siyasi, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akşit'in cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. - AYDIN