Esnaf Selahattin Arslanbenzer'den Alışveriş Bilinci Uyarısı

Eskişehirli esnaf Selahattin Arslanbenzer, vatandaşların pahalı ürünün daha kaliteli olduğu algısına kapıldığını belirterek, daha bilinçli alışveriş yapılması gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de uzun yıllardır balık ve sebze satışı yapan Selahattin Arslanbenzer, vatandaşların ürün satın alırken bilinçsiz bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. Pahalı ürünün daha kaliteli olduğuna dair yanlış bir algının olduğunu vurgulayan Arslanbenzer, "Bizim vatandaşımız kaliteli ürünü pahalı zannediyor, bir liralık ürünü on liraya sat kaliteli zanneder ama ürün aynı aslında" dedi.

Arslanbenzer, farklı tezgahlarında aynı ürünü farklı fiyatlarla sattığında, vatandaşların pahalı olanı tercih ettiğini gözlemlediğini belirtti.

"Vatandaşın daha bilinçli olması gerekiyor"

Selahattin Arslanbenzer, vatandaşların daha bilinçli bir şekilde alışveriş yapması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Bizim vatandaşımız kaliteli ürünü pahalı zannediyor, bir liralık ürünü on liraya sat kaliteli zanneder, ama ürün aynı aslında. Benim 4-5 yerde daha tezgahım var, hangisinde ürünü pahalı satarsam onu kaliteli zannediyorlar. Vatandaş bu konuda bilinçli değil. Mesela çileği tezgahta 3 parçaya bölerek satalım, baştaki çileğe 100 sondaki çileğe 150 diyelim. Vatandaş daha kaliteli diye düşünüp en sondaki çilekten alır. Bu konuda vatandaşımızın daha açık gözlü ve bilinçli olması gerekiyor bence." - ESKİŞEHİR