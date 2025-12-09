Haberler

Başkan adayı Özay'dan seçim çağrısı

Başkan adayı Özay'dan seçim çağrısı
Karabük'te Bakkallar, Fırıncılar, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkan Adayı Sercan Özay, esnaf oda seçimlerinin hafta sonu yapılmasını talep etti. Özay, hafta içi yapılan seçimlerin esnaf katılımını olumsuz etkilediğini ve esnafın iradesinin sandığa tam olarak yansımadığını belirtti.

Karabük'te Bakkallar, Fırıncılar, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkan Adayı Sercan Özay, esnaf oda seçimlerinin hafta içi yerine hafta sonu yapılması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu.

Özay, yaptığı açıklamada esnafın günün büyük bölümünü iş yerlerinde geçirmek zorunda olduğunu, bu nedenle hafta içine alınan seçimlere katılımın düşebileceğini söyledi. Esnafın demokratik hakkını kullanabilmesinin önemine vurgu yapan Özay, "Esnafımız sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışan emek sahipleridir. Oda seçimlerinin hafta içine alınması, esnafın katılımını zorlaştırmakta ve iradesini sandığa yansıtmasını engellemektedir" dedi.

Hafta sonu yapılacak bir seçimin hem katılımı artıracağını hem de esnafın iş kaybı yaşamamasını sağlayacağını ifade eden Özay, esnafın bir günlük kazancının işletme giderlerinden aile geçimine kadar pek çok kalemi etkilediğini belirtti.

Özay, birçok oda başkanının hafta sonu seçimlere yönelik hassasiyet gösterdiğini ancak mevcut tarihin hafta içine çekilmesinin esnaf camiasında tepkiye yol açtığını dile getirdi. Ahilik kültürünün mirası olan seçim sürecinin esnafın iradesiyle şekillenmesi gerektiğini belirten Özay, "Esnafın iradesi tam olarak sandığa yansımalıdır. Hafta içi yapılacak bir seçim bu iradeyi zayıflatma riski taşımaktadır" dedi.

Esnafın haklı taleplerini savunmaya devam edeceklerini kaydeden Özay, yetkilileri esnafın talebine kulak vermeye davet etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
