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Esnaf Merkezi Eğitim Merkezi'nin taşınmaması için harekete geçiyor

Esnaf Merkezi Eğitim Merkezi'nin taşınmaması için harekete geçiyor

Bir süredir Afyonkarahisar'ın gündemini meşgul eden Merkezi Eğitim Merkezinin taşınması konusuyla ilgili Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Yılmazaslan bir açıklama yaparak, "Okulun taşınması halinde çıraklar yani çocuklarımız en büyük etken olan zamandan ve ekonomiden dolayı eğitimden...

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Bir süredir Afyonkarahisar'ın gündemini meşgul eden Merkezi Eğitim Merkezinin taşınması konusuyla ilgili Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Yılmazaslan bir açıklama yaparak, "Okulun taşınması halinde çıraklar yani çocuklarımız en büyük etken olan zamandan ve ekonomiden dolayı eğitimden kopmuş olacaklar" dedi.

Kent merkezinde 1. Küçük Sanayi Sitesi yerleşkesinde bulunan Merkezi Eğitim Merkezinin (Çıraklık Eğitim Merkezi) ilkokul ihtiyacından dolayı Organize Sanayi Bölgesinde belirlenen bir yere taşınması gündeme geldi. Olayın gündeme gelmesiyle duruma tepki gösteren Başkan Yılmazaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce gündeme gelen Çıraklık Eğitim Merkezinin taşınmasıyla ilgili konuyu Tüm siyasilerimizle ve bürokratlarımızla görüşmelerimiz devam etmektedir. Esnafımızın aleyhine hiçbir kararın altına imzamız olmayacak ve haklarımızı yasal çerçeveler içerisinde tüm gücümüzle savunacağız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da esnafımızım yanındayız" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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