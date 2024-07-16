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Esnaf, düşen minik kumruyu yuvasına geri ulaştırdı

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Eskişehir'deki bir işletmenin tabelası ile klima motoru arasındaki yuvasından düşen minik kumru için seferber olan esnaf, dakikalar süren çabalarının ardından yavru kuşu ait olduğu yere geri ulaştırdı.

Eskişehir'deki bir işletmenin tabelası ile klima motoru arasındaki yuvasından düşen minik kumru için seferber olan esnaf, dakikalar süren çabalarının ardından yavru kuşu ait olduğu yere geri ulaştırdı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesi Demirciler sokak üzerindeki bir restoran işletmesinin tabelasının olduğu bölümde yuvası bulunan yavru kumru masanın üzerine düştü. Minik kuşun yüksekten aşağıya düştüğünü gören çevre esnafı hemen harekete geçti. Sağlık durumunu kontrol ettikleri kumrunun şans eseri iyi durumda olduğunu gören esnaf, yavru kuşu geri yuvasına ulaştırmak üzere seferber oldu. İlk olarak merdiven yardımıyla minik kumruyu yerine koymayı deneyen esnaf, bu girişimlerinde başarısız oldu. Dakikalar süren denemelerin ardından altını bağladıkları bir eldiven ile sopa kullanarak çözümü bulan esnaf, yavru kuşu yuvasına ulaştırmalarının ardından büyük bir sevinç yaşadı. Çevredeki vatandaşlar da o anları heyecanla takip ederken, esnafın çabası görenlerin takdirini topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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