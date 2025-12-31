ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinlenmez'den yılbaşı mesajı

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, mutlu, başarılı ve umut dolu bir yıl temennisinde bulundu.

Başkan Sinlenmez'in yılbaşı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Geride bıraktığımız yıl boyunca emeğiyle, üretimiyle ve girişimci ruhuyla Eskişehir'e değer katan tüm iş insanlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yeni yılın, iş dünyamız için daha fazla üretim, daha güçlü iş birlikleri ve sürdürülebilir başarılar getirmesini temenni ediyorum. ESMİAD olarak, girişimcilerimizin yanında olmaya, Eskişehir ekonomisini birlikte büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR