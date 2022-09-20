Esmek'te Güz Dönemi Kayıtları Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK), güz dönemi kayıtları başladı. Bu dönemde de 13 farklı merkez ile 250'den fazla branşta yüz yüze ve online eğitimlerin yapılacağı kursların kayıtları, 7 Ekim’e kadar devam edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları'nın (ESMEK), güz dönemi kayıtları başladı. Bu dönemde de 13 farklı merkez ile 250'den fazla branşta yüz yüze ve online eğitimlerin yapılacağı kursların kayıtları, 7 Ekim'e kadar devam edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 2001 yılında 'Her Ev Bir Atölye Olacak' sloganıyla başlattığı ESMEK'te güz dönemi kayıtları, 19 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kurulduğu günden bu yana 250 bini aşkın kursiyerin hayatına dokunan ESMEK, Yaz Okulları'nda 5 bin öğrenciye eğitim verirken, güz döneminde de 13 farklı merkezde 250'den fazla branşta yüz yüze ve online eğitimler düzenleyecek.

ESMEK, kent merkezinin yanı sıra Mahmudiye, Beylikova, Çifteler, Alpu, Sarıcakaya, Sivrihisar, Mahmudiye, Mihalgazi, İnönü ve Seyitgazi ilçelerinde de eğitim çalışmasını devam ettirecek.

Güz dönemi kayıtları, 19 Eylül-7 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kurslar hafta sonu 15 Ekim, hafta için ise 17 Ekim'de başlayacak. ESMEK'in akademik takvimine göre bahar dönemi kayıtları ise 23 Ocak-24 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak. Yaz Okulu kayıtları ise 12-23 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

Kayıtlar, ESMEK'in "esmek.eskisehir.bel.tr" adresindeki ön kayıtlar sekmesinden veya ESMEK Eğitim Merkezleri'nden yapılabilecek.