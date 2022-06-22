Esmek Çifteler Kursiyerleri Çalışmalarını Sergiledi

Eskişehir Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) Çifteler Eğitim Merkezi kursiyerlerinin, 2022 yılı boyunca yaptıkları çalışmalar 'Yıl Sonu El Sanatları Sergisi'nde ziyaretçileriyle buluştu.

Sergiye, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci ve belediye bürokratları da katıldı. Kursiyerleri tebrik eden Ünal, "Bugün burada Çifteler Eğitim Merkezimizden eğitim alan kursiyerlerimizin birbirinden değerli el emeği çalışmalarını görmekten büyük mutluluk duyduk. Çiftelerli kadınlarımız sergilenen ürünlerinin satışı ile ev ekonomilerine de katkı sağlayacak. Çalışmalar için emek veren tüm eğitmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çifteler Otogar Hizmet Binası'nda açılan sergide, 40 kursiyerin; ahşap boyama, takı tasarımı, yağlı boya resim, filografi, nakış teknikleri, örgü, yamalı bohça gibi farklı branşlarda, 350'den fazla çalışması sergilendi.

'Yıl Sonu El Sanatları Sergisi', 27 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. Eğitim programına 18 Temmuz'da başlayacak yaz okulu ile devam edeceklerini belirten ESMEK yetkilileri, İnönü ilçesinde yapılacak yılsonu sergisinin ise 5 Temmuz'da açılacağını kaydetti.

ANKA / Yerel