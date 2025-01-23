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Eşlerin Kök Ailelerine Saygı Yükümlülüğü Boşanmada Ağır Kusur Sayılacak

Eşlerin Kök Ailelerine Saygı Yükümlülüğü Boşanmada Ağır Kusur Sayılacak
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Avukat Mustafa Erkulu, evli çiftlerin kök ailelerine karşı sevgi ve saygı yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin boşanmada ağır kusur sayılacağını ve bu durumun kadın veya erkek fark etmeksizin nafaka üzerindeki etkilerini açıkladı.

Avukat Mustafa Erkulu, evli çiftlerin kök ailelerine sevgi ve saygı yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde boşanmada ağır kusurlu olacaklarını söyleyerek, "Ağır kusurlu olan kadın da olsa nafaka alamayacağı gibi karşı tarafa nafaka ödemek zorunda kalabilir" dedi.

Eşlerin kök ailelerine karşı sevgi ve saygı yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ağır kusur sayılacağını söyleyen Avukat Mustafa Erkulu, "Öncelikle genel çerçeveyi çizmek gerekirse evlilik birliğinde tabii ki tarafların kök ailelerine karşı, eşlerin birbirlerinin kök ailelerine karşı sorumlulukları var. Bu sorumluluklarından kaynaklı olarak da tabii ki öncelikle sevgi ve saygı, yani bunu bir yükümlülük olarak ama aslında bir sevgi ve saygı göstermeleri konusunda kararlar mevcut. Şunu belirtelim, tarafların boşanma aşamasında kusur araştırması yapıldığında birbirlerinin ailelerine karşı da davranışları pek tabii ki kusur nedeni olacaktır. Manevi haklarına tarafın eşin saldırı niteliğinde olduğu da açıktır. Tarafların anne babalarına yönelik de diğer eşin yaptığı hareketler, az önce söylediğimiz gibi sevgi, saygı göstermemesi, hakaret tarzı sözler söylemesi vesaire bunların hepsi de bir kusur nedeni olarak göz önüne alınacaktır. Yargıtay'ın güncel içtihatlarında da bu yükümlülüğün aslında çok net bir biçimde kabul edildiği ve bu yükümlülüğün dışına çıkıldığında da bunun bir kusur nedeni sayıldığı çok barizdir, çok açıktır. Örnek incelenen kararlarda da özellikle bu yükümlülüğün kusur nedenlerinden sayıldığı ve tazminat noktasında da belirleyici olduğu söylenebilir. İşin esasında tazminat konusu dışında nafaka yönünden de bu yükümlülüğün gözetildiği, özellikle çocuklar açısından pek tabi iştirak nafakasına hükmediliyor ancak yoksulluk nafakası yönünden süresiz olarak hükmedildiği de gözetildiğinde bu durumun önem arz ettiği söylenebilir" dedi.

Erkulu, kök aileden kaynaklı olarak boşanmada ağır kusurlu olan eşin kadın da olsa yoksulluk nafakası alamayacağını ve nafaka ödemek zorunda kalabileceğini belirterek, "Şöyle ki Yargıtay'ın örnek kararlarında tarafların bu yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda ağır kusurlu sayılacağı, ağır kusurlu kişilerin de Medeni Kanun'un 175. hükmü uyarınca yoksulluk nafakasına sahip olamayacağı, lehine yoksulluk nafakası verilemeyeceği, aksine karşı tarafa da eğer ekonomik şartlar uygunsa yoksulluk nafakasına hükmedilebileceği açıktır. Yani özetle kadın olsun erkek olsun davada ağır kusurlu ise yoksulluk nafakası kazanamayacak. Aksine karşı tarafa yoksulluk nafakası ödeyebilir. Bu durum kadın için de geçerlidir. Yani kadın tarafı da erkek tarafının anne babasına saygılı davranmayıp, kusurlu hareketleri varsa karşı taraftan ağır kusurlu olduğu için yoksulluk nafakası alamayıp, aksine ekonomik durumları uygunsa yoksulluk nafakası ödemek zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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