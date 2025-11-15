Haberler

Eskişehirspor taraftarı, şehitler için lokma hayrı düzenledi

Eskişehirspor taraftar grubu ALTES, Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için lokma hayrı yaptı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yapmakta olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu. Naaşları Türkiye'ye getirilen şehitler, Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine götürülerek toprağa verildi. Bu acı olay üzerine Eskişehirspor taraftar grubu ALTES, aziz şehitlerin ruhuna ithafen Reşadiye Camii önünde lokma dağıtımı gerçekleştirdi. ALTES grubunun sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımda, "Vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
