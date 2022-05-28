Eskişehirlilerin hafta sonu kahvaltı keyfi - Haberler

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Eskişehirlilerin hafta sonu kahvaltı keyfi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eskişehirlilerin hafta sonu kahvaltı keyfi

Eskişehir'de hafta sonu güneşli ve sıcak havayı görenler, termoslarını alıp Kanlıkavak Parkı'nda kahvaltı yaptı.

Eskişehir'de hafta sonu güneşli ve sıcak havayı görenler, termoslarını alıp Kanlıkavak Parkı'nda kahvaltı yaptı.

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, etrafında yapılan piknik ve çeşitli aktivitelerle şehrin en önemli doğal değerlerinden biri olarak görülüyor. Türkiye'nin Venedik'i olarak da bilinen kentte, Porsuk Çayı kenarında kahvaltı yapmakta güzel havalarda vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen aktivitelerden biri oluyor. Porsuk Çayı'nın ortasından geçtiği şehrin ünlü parkı Kanlıkavak Parkı'nda tatil gününü ailesi ve yakınlarıyla piknik yaparak geçiren vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Porsuk çayı Eskişehir piknik Yerel Haberler

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