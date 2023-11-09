Eskişehirlilerin Filistin'e desteği sürüyor

Eskişehir'de vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırılarına tepki göstermeye devam ederek, sprey boya yazıları ve afişlerle duruma dikkat çekiyor.

Eskişehir'de vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırılarına tepki göstermeye devam ederek, sprey boya yazıları ve afişlerle duruma dikkat çekiyor.

İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı saldırıların üzerinden 1 ay geçti. Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli temel ihtiyaç malzemesine ulaşmakta güçlük çekerken, 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Eskişehir'de birçok vatandaş

Filistin halkı için destek çağrısı yaptı ve çeşitli yöntemlerle İsrail'i ve İsrail'e destek veren ülkeleri kınadı. Yapılan saldırılara tepki gösteren Eskişehirliler, son olarak kentin çeşitli bölgelerinde afiş asıp, sprey boya ile yazılar yazarak İsrail'e tepki gösterdi. Afişlerde 'Özgür Filistin' ifadelerine yer verilirken, sprey boyalarla da çeşitli yerlere 'Katil İsrail' yazıldı. - ESKİŞEHİR