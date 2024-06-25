Eskişehirlilerin Bisiklet Kullanma Nedenleri

Eskişehir'de matematik öğretmenliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak bisiklet tamirciliği yapan Osman Menekşe, Eskişehirlilerin bisiklet kullanmasının başlıca sebeplerinin ekonomi, sağlık ve hız olduğunu belirledi.

Uzun yıllar boyunca matematik öğretmenliği yapan Osman Menekşe, çocukluğundan beri bisiklete karşı olan sevgi ve tutkusuyla dikkatleri çekiyor. Bir otomobili olmasına rağmen şehirlerarası seyahat etmediği sürece bisikletten vaz geçmeyen Menekşe, sürekli tamire gittiği esnafın kansere yakalanması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda hem emanetçi olarak hem de uğraş olması için dükkanın başına geçmişti. Bu zaman içerisinde tecrübesinin yettiğince müşterilere hizmet etmeye çaba gösteren emekli öğretmen zaman zaman vatandaşlarla ilginç diyaloglar da yaşarken, yakın zamanda 'Eskişehirliler en çok neden bisiklete biniyor' sorusunun yanıtını aradı. Konuştuğu vatandaşların en çok ekonomik, sağlıklı ve hızlı olması nedeniyle bisikleti tercih ettiğini belirleyen Osman Menekşe, özellikle öğrencilerin maliyetsiz bir şekilde ulaşım sağlamak varken dolmuş parası vermek istemediğini gözlemledi. Eskişehir'in düzlük bir arazi olmasından dolayı herkese bisiklet kullanmalarını tavsiye eden emekli bisiklet sevdalısı, iki tekerlek tepesinde en çok zaman kazanıldığını ve bunun da her şeyden daha önemli olduğunu söyledi.

"Bisiklet hem sağlık hem zaman hem de para kazandırıyor"

Emekli öğretmen Osman Menekşe, bisiklet tamir ettiğini ancak asıl mesleği öğretmenlik olduğundan merak duyduğunu dile getirerek, "Dükkana gelen müşterilere, 'Ya sen niye bisiklete biniyorsun?' diye sordum. Her defasında farklı cevaplar aldım. Kimisi cebine dolmuş parası kaldığını, kimisi zaman tasarrufu ettiğini ve kimisi de spor yaptığını söylüyor. Ancak buradaki en önemli detay zaman. Zaman o kadar önemli ki, daha da geri gelmesi mümkün olmayan bir şey. Mesela ben yaklaşık 68 yıldır bisiklete binerim. Her gün en aşağı 2 saat kazanıyorum. Bir yerden gelirken ya da giderken zamandan kazanıyorum. Bir hesap yaptığımda da bisiklet ile yaklaşık 20 bin saat tasarruf yaptığımı tespit ettim. Peki ben bu zamanı nerede kullanmışım? Genellikle erkenden okuluma gittim. Parayı da kazanabilirsin ama bunu zaman içerisinde yaparsın. Yani bisiklet hem sağlık hem zaman hem de para kazandırıyor. Vatandaşlardan da bu yönlerde geri dönüşler aldım" dedi. - ESKİŞEHİR