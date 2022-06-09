Eskişehirliler, Sanat ile Buluşuyor - Haberler

Tepebaşı Belediyesi'nin 11'incisini düzenlediği Uluslararası Sanat Çalıştayı tüm hızıyla devam ederken, etkinliği ziyaret eden Eskişehirliler de sanatçılar ile buluşuyor.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği sanat etkinlikleri ile kent halkını sanat ve sanatçı ile buluşturmayı sürdürüyor.

11'inci Uluslararası Sanat Çalıştayı da 15 sanatçının katılımı ile devam ediyor. Özdilek Sanat Merkezi'nde çalışmalarına devam eden sanatçıları, 7'den 70'e Eskişehirliler de ziyaret ediyor.

BAŞKAN ATAÇ: "SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ TAM OLARAK BUDUR"

Çalıştayı ziyaret ederek, sanatçılara çalışmalarında başarılar dileyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak yaptığımız her işi halkımızın merkezinde olacağı şekilde tasarlıyoruz. Uluslararası seviyede gerçekleştirdiğimiz sanat etkinlikleri de yıllardır bu şekilde düzenleniyor ve Eskişehirliler yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi bizler ile birlikte konuk ettiğimiz sanatçılarımızı da memnun ediyor. Çalıştayımızı ziyaret eden vatandaşlarımız, bir resmin ortaya çıkışına bizzat şahitlik ediyor, hatta o eserin ressamı ile sohbet ederek bilgiler alabiliyor. Ben de aynı şekilde burayı ziyaret ederek sanatçılarımız ile sohbet etmekten keyif alıyorum. Her yaştan insanımız buraya geliyor. Sanatın birleştirici gücü tam olarak budur" diye konuştu.

11'inci Uluslararası Sanat Çalıştayı, 10 Haziran Cuma günü saat 18.00'de, Tepebaşı Belediyesi Merkez Sergi Salonu'nda düzenlenecek kapanış töreni ile son bulacak.

ANKA / Yerel