Eskişehirliler'in Uğrak Noktası: Deneyimli Kafeler

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kentin en sevilen projelerinden biri olan Deneyimli Kafeler, Eskişehirliler'den yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kent halkının tüm kesimlerince benimsenen Deneyimli Kafeler, 13 farklı noktada hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin en sevilen projelerinden biri olan Deneyimli Kafeler, şehir yaşamının ortasında vatandaşlar için sıcak bir durak ve mola noktası olmaya devam ediyor.

Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar toplumun her kesimine hitap eden Deneyimli Kafeler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından şehrin çeşitli noktalarında hizmete açılan 13 adet Deneyimli Kafe ile vatandaşların komşuları ve sevdikleri ile birlikte hoşça vakit geçirebileceği güzel mekanlar da kullanıma kazandırılmış oldu.

Deneyimli kafelerde özellikle yaşça tecrübeli ve emekli vatandaşlar huzurlu bir ortamda çaylarını içerek vakit geçirebiliyor. Günlük gazetelerin ve internet erişimi imkanlarının sağlandığı kafelerde satranç, domino ve briç gibi çeşitli zeka oyunları da yer alıyor.

BAŞKAN ATAÇ: "KENTİMİZE ÇOK YAKIŞTI"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Deneyimli Kafelerin Tepebaşı'na çok yakıştığını kaydederek, "Tepebaşı Bölgemize 13 tane Deneyimli Kafe açtık. Bu kafeler kentimize çok yakıştı. Mahallelerimizde, insanlarımızın bir araya gelerek sosyalleştiği ve hoş bir şekilde vakit geçirebildiği bu mekanları Eskişehir halkı çok sevdi. Onlar sevdikçe bizler de yenilerini açıyoruz. Bu mekanlarda erkekler, kadınlar, çocuklar olmak üzere herkes hizmet alıyor. Deneyimli yurttaşlarımız gününü verimli ve keyifli bir biçimde bu noktalarda geçirebiliyor. Aynı zamanda mahalle sakinlerimiz özel günlerinde bu noktalarda törenler yapılabiliyor. Bizler de sık sık Deneyimli Kafelerimizde vatandaşlarımızla bir araya geliyor, sohbet ediyoruz. Onların mutluluğunu gördükçe, biz de mutlu oluyoruz" dedi.

ANKA / Yerel