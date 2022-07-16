Eskişehirliler bu 'zıkkımı' çok sevdi - Haberler

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Eskişehirliler bu 'zıkkımı' çok sevdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eskişehirliler bu 'zıkkımı' çok sevdi

Eskişehir'de bir kafenin muz aroması ağırlıklı özel olarak hazırlayıp 'zıkkım' ismini verdiği sıcak içecek vatandaşlardan yoğun talep görmeye başladı.

Eskişehir'de bir kafenin muz aroması ağırlıklı özel olarak hazırlayıp 'zıkkım' ismini verdiği sıcak içecek vatandaşlardan yoğun talep görmeye başladı.

Porsuk Bulvarı'nda bulunan bir kafe, yaptığı karışıma zıkkım adını verdi. Muz aromasının ağırlıkta olduğu içecek sıcak olarak tüketiliyor. İçeceği lezzetinden daha çok ismi ön plana çıkarıyor. Sipariş verenlerin neredeyse hepsi, menüde zıkkım ismini merak edenlerden oluşuyor. Tadını sevenler daha sonraları tekrar bu içeceği tatmak için bu kafeye geliyor.

'Bugün ne içsem?' diye soran müşterilere 'Zıkkım için' diyerek esprili bir cevap veriyorlar

İşletme Müdürü Muhammed Aladağ, içeceğin Eskişehir'de sadece kendilerinde olduğunu ve sırrını sakladıklarını belirtti. Esprilere konu olan içeceğe olan talebin yoğun olduğunu belirten Aladağ, "Bu, 1996 yılında, çalışanların kendileri için hazırladıkları bir içecekti. Daha sonra müşterilerimize de ikram etmeye başladık. İsmi ise biraz daha esprili olsun diye zıkkım oldu. 'Bugün ne içsem?' diye soran müşterilerimize 'Zıkkım için' diyerek, hem esprili bir cevap verip hem de ürünümüzü tavsiye ediyoruz. Tutulan bir ürünümüz, içerisinde muz aroması yoğunlukta, fakat içinde farklı içecekler de var. Neler olduğunu söylemiyoruz. Bu ürün bize özel bir içecek" diyerek ürün hakkında konuştu. - ESKİŞEHİR

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