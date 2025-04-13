Eskişehirli Zeynep Yiğit, Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri'nde Şampiyon oldu
Zeynep Yiğit, Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri'nde U18 kızlar 60 kg kategorisinde hem sağ hem de sol kolda Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca büyük bayanlar 60 kg kategorisinde de Türkiye üçüncüsü unvanını elde etti.
Eskişehirli sporcu Zeynep Yiğit, Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri'nde başarı elde etti.
Zeynep Yiğit, Kayseri Kadir Has Spor Kompleksi'nde düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri'nde başarılara imza attı.
Genç sporcu, U18 kızlar 60 kilogram kategorisinde hem sağ hem de sol kolda Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Aynı zamanda büyük bayanlar 60 kilogram kategorisinde de mücadele eden Yiğit, hem sağ hem de sol kolda Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Genç sporcu Zeynep Yiğit'e şampiyonluğa birlikte hazırlandığı, antrenörü Murat Cırık da eşlik etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel